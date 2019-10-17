БМП, зенітки та гранатомети. В Авдіївку повертається велика війна

На передовій минулої доби один наш армієць загинув і ще один зазнав поранення. Кількість обстрілів збільшилась до 30. Ворог гатить з БМП, зенітних установок і гранатометів. Та більш активно використовує міномети. Зокрема, напередодні випустив майже 90 мін. Деякі потрапили в житлові квартали Авдіївки.

Обстріл міста терористичні війська розпочали, як тільки зійшло сонце. Понад півтори години бойовики перемішували міномети з НОНОю – так званим новітнім озброєнням наземної артилерії.

Дивіться: Двоє загиблих і п’ятеро поранених: окупанти випустили по ЗСУ 40 мін та снарядів

Разом із великими калібрами, аби відвернути армійців від місць виходів снарядів, окупанти атакували з кулеметів.

Там де вчора свистіли міни, сьогодні досі свистять кулі.

Характер війни змінюється. Роботу снайперів раніше на ділянці фронту армійці не помічали. А тепер бойовики розширюють калібри ураження – від 7,62 снайперської гвинтівки до 125 мм танкового снаряду.

Тож військові готуються до нових боїв, чистять зброю та заряджають набої.

Факти ICTV раніше писали про те, що на Донбасі снайпер вбив українського військового.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.