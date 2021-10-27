Винуватцю смертельної ДТП, яка сталася у Харкові увечері 26 жовтня, 28 жовтня планують обрати запобіжний захід. Поліція наполягатиме на взятті під варту 16-річного водія Infiniti.

Про це повідомив начальник відділу Слідчого управління поліції Олександр Умніков під час брифінгу.

За його словами, 16-річний Микола Харківський наразі перебуває в слідчому ізоляторі.

– Він поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Наразі проводять відповідні слідчі дії – цілодобово, а також призначається низка складних судових експертиз.

ДТП у Харкові сталася на перехресті вулиці Гагаріна та Одеської. Неповнолітній водій Infiniti Микола Харківський проігнорував червоне світло на світлофорі та на великій швидкості протаранив Chevrolet.

За попередніми даними, швидкість іномарки з 16-річним водієм перевищила 100 км/год.

58-річний керманич Chevrolet загинув на місці. Троє пасажирів іномарки дістали травм.

16-річний Микола Харківський сильно не постраждав. Проти нього відкрили кримінальне провадження. Водія затримали, йому загрожує позбавлення волі до восьми років.

Пізніше у поліції повідомили, що у затриманий не отримував посвідчення водія, а транспортний засіб зареєстрований на його матір.

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