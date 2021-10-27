Винуватцю смертельної ДТП, яка сталася у Харкові увечері 26 жовтня, 28 жовтня планують обрати запобіжний захід. Поліція наполягатиме на взятті під варту 16-річного водія Infiniti.
Про це повідомив начальник відділу Слідчого управління поліції Олександр Умніков під час брифінгу.
За його словами, 16-річний Микола Харківський наразі перебуває в слідчому ізоляторі.
– Він поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Наразі проводять відповідні слідчі дії – цілодобово, а також призначається низка складних судових експертиз.
ДТП у Харкові сталася на перехресті вулиці Гагаріна та Одеської. Неповнолітній водій Infiniti Микола Харківський проігнорував червоне світло на світлофорі та на великій швидкості протаранив Chevrolet.
За попередніми даними, швидкість іномарки з 16-річним водієм перевищила 100 км/год.
58-річний керманич Chevrolet загинув на місці. Троє пасажирів іномарки дістали травм.
16-річний Микола Харківський сильно не постраждав. Проти нього відкрили кримінальне провадження. Водія затримали, йому загрожує позбавлення волі до восьми років.
Пізніше у поліції повідомили, що у затриманий не отримував посвідчення водія, а транспортний засіб зареєстрований на його матір.
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