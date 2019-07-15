Біле озеро на Рівненщині: як доїхати, цілющі властивості і ціни на житло

Факти знайшли унікальне гліцеринове озеро – кажуть у світі таких більше немає. Це Біле озеро на Рівненщині. Вода у ньому наче шовк, пом’якшує шкіру, волосся, і дуже прозора. Науковці дослідили – у ній немає шкідливих бактерій. А вміст гліцерину рекордний для українських озер – понад 6 мг на літр.

Ціни на житло доступні, умови не розкішні, але все, що треба, є. Найдорожче – 250 грн з людини на добу. Приблизно стільки ж обійдеться триразове харчування за день.

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Екстремальних розваг тут немає, натомість можна покататися на човні чи катамарані – 20 грн за годину. А для любителів порибалити – тут справжній рай. Можна піймати карася, щуку, окуня та рака.

Щоправда, дорога сюди не найкраща. Аби доїхати до села Рудка, де розташоване Біле озеро, доведеться пострибати ямами.

Водії кажуть, найгірші тут 7 кілометрів, дорожники обіцяють усе підлатати. Та якщо набратися терпіння і добратися до Білого озера – відпочинок буде корисним.

До слова, куди поїхати у Вінницькій області: Палац Потоцьких, купальні та дивовижна природа.

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