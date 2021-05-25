Будівництво Північного потоку-2: Меркель заявила про продовження переговорів зі США

Представники Німеччини продовжать обговорювати з колегами із США добудову і запуск газопроводу Північний потік-2.
Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час виступу за підсумками саміту ЄС.
– Безумовно, будуть подальші обговорення і переговори зі США щодо Північному потоку-2, – зазначила Ангела Меркель.
Водночас, за її словами, Берлін завжди виступав проти запровадження екстериторіальних санкцій.
Будівництво Північного потоку-2
Російський газопровід Північний потік-2 став гострим моментом у відносинах між Німеччиною та США.
Берлін наполягає на будівництві, у Вашингтоні його вважають невдалим проектом для Європи. США погрожували запровадженням додаткових санкцій, однак поки відійшли від цього рішення.
Детальніше про будівництво Північного потоку-2 читайте на Фактах ICTV.
Джерело: The European Council