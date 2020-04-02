З 12 березня в Україні було запроваджено карантин. Згідно з його правилами, потрібно зберігати соціальну дистанцію та обмежити своє перебування у людних місцях.

Останнім часом з’явилося чимало зручних сервісів для доставки продуктів додому.

Однак поки вони доступні лише у деяких обласних центрах України.

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Як замовити продукти з доставкою додому?

Glovo

Glovo є найпопулярнішим сервісом доставки в Україні. Наразі він діє у 15 містах, а серед послуг – доставка з ресторанів, супермаркетів та аптек.

Де можна замовити:

Черкаси;

Чернігів;

Чернівці;

Дніпро;

Івано-Франківськ;

Харків;

Херсон;

Київ;

Миколаїв;

Одеса;

Полтава;

Суми;

Вінниця;

Запоріжжя;

Житомир.

Вартість доставки залежить від обраного супермаркету. Сервіс представлено у додатках Android та Apple.

Zakaz

Сервіс Zakaz пропонує швидку доставку якісних продуктів з кращих супермаркетів вашого міста.

Компанія також розробила додатки для Android та Apple, що значно спрощує замовлення. Максимальна вага замовлення становить 30 кг.

Де можна замовити:

Київ;

Дніпро;

Харків;

Львів;

Одеса;

Житомир;

Вінниця;

Запоріжжя.

Вартість доставки залежить від обраного супермаркету.

Metro Shop

Metro Cash & Carry – мережа магазинів професійної оптової торгівлі, де продається абсолютно все: від риби і м’яса до гамаків та торшерів. 90 % продукції Metro виготовлено на українських підприємствах.

В Україні налічується 25 магазинів Metro. Деякі з них пропонують сервіс доставки продуктів Metro Shop.

Де можна замовити:

Львів;

Харків;

Київ;

Одеса;

Івано-Франківськ.

Оскільки Metro орієнтується на оптовиків, замовлення виконуються лише від 1 000 грн.

Для доставки продуктів Metro використовує сучасні авто з можливістю підтримки температурного режиму.

У зв’язку з поширенням коронавірусу кожне авто доставки проходить санітарний контроль.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували перелік зручних варіантів замовлення ліків з доставкою додому.