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Факти / Україна / Суспільство

Доставка продуктів додому: три найкращих онлайн-сервіси

З 12 березня в Україні було запроваджено карантин. Згідно з його правилами, потрібно зберігати соціальну дистанцію та обмежити своє перебування у людних місцях.

Останнім часом з’явилося чимало зручних сервісів для доставки продуктів додому.

Однак поки вони доступні лише у деяких обласних центрах України.

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Як замовити продукти з доставкою додому?

Glovo

Як замовити продукти з доставкою додому

 Glovo є найпопулярнішим сервісом доставки в Україні. Наразі він діє у 15 містах, а серед послуг – доставка з ресторанів, супермаркетів та аптек.

Де можна замовити:

  • Черкаси;
  • Чернігів;
  • Чернівці;
  • Дніпро;
  • Івано-Франківськ;
  • Харків;
  • Херсон;
  • Київ;
  • Миколаїв;
  • Одеса;
  • Полтава;
  • Суми;
  • Вінниця;
  • Запоріжжя;
  • Житомир.

Вартість доставки залежить від обраного супермаркету. Сервіс представлено у додатках Android та Apple.

Zakaz

Як замовити продукти з доставкою додому

Сервіс Zakaz пропонує швидку доставку якісних продуктів з кращих супермаркетів вашого міста.

Компанія також розробила додатки для Android та Apple, що значно спрощує замовлення. Максимальна вага замовлення становить 30 кг.

Де можна замовити:

  • Київ;
  • Дніпро;
  • Харків;
  • Львів;
  • Одеса;
  • Житомир;
  • Вінниця;
  • Запоріжжя.

Вартість доставки залежить від обраного супермаркету.

Metro Shop

Як замовити продукти з доставкою додому

Metro Cash & Carry – мережа магазинів професійної оптової торгівлі, де продається абсолютно все: від риби і м’яса до гамаків та торшерів. 90 % продукції Metro виготовлено на українських підприємствах.

В Україні налічується 25 магазинів Metro. Деякі з них пропонують сервіс доставки продуктів Metro Shop.

Де можна замовити:

  • Львів;
  • Харків;
  • Київ;
  • Одеса;
  • Івано-Франківськ.

Оскільки Metro орієнтується на оптовиків, замовлення виконуються лише від 1 000 грн.

Для доставки продуктів Metro використовує сучасні авто з можливістю підтримки температурного режиму.

У зв’язку з поширенням коронавірусу кожне авто доставки проходить санітарний контроль.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували перелік зручних варіантів замовлення ліків з доставкою додому.

Фото: Dreamstime

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