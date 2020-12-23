Гірськолижні курорти Карпат: як приймають туристів в умовах пандемії

До українських Карпат можна їхати на свята і добре відпочивати. Там переконують – тут навчилися дотримуватися карантинних правил – інакше місцевим не вижити. Власники готелів запевняють, що вони створили максимально безпечні умови для відпочивальників.

За їхніми словами, гори та активність зміцнюють імунітет. А це важливо в умовах пандемії.

Закарпатський Драгобрат – найвисокогірніший лижний курорт України. Тут свіже альпійське повітря, тиша і спокій, розвинута інфраструктура.

Там є два десятки трас різного рівня складності. Лижна школа, гірка для санчат, медпункти та рятувальники. Драгобрат – рай для екстремалів, бо тут найкращі в країні схили для фрірайду. Є декілька великих туристичних баз і майже півсотні малих приватних готелів.

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Адміністратор готелю говорить, що обов’язково кожен гість та персонал має бути в масках. Обов’язковими є рукавички, а на усій території курорту розміщені спеціальні дезінфектори.

Усі місця у готелях Драгобрата торік у цей час були вже заброньовані. На новорічні свята їх розкуповували ще влітку. Тепер туристи наперед нічого не замовляють. Через карантин попередній сезон довелося закрити на декілька місяців раніше. Кожен день зачинених дверей – це величезні збитки.

На Львівщині у Славську ще не розпочався лижний сезон. Туристів мало, адже без снігу – немає головних зимових розваг. Готельні комплекси та зелені садиби працюватимуть згідно з умовами карантину. Популярним житлом для гостей цьогоріч є котеджі.

На найбільшому в Україні гірськолижному курорті на Новий рік усі номери зайняті. Бронювали переважно у жовтні та листопаді. На курорті обіцяють – кому не вдасться відпочити під час локдауну – зможе відтермінувати поїздку.

Чимало кафе, ресторанів та розважальних закладів роботу не відновили. А ось лижні траси майже всі прцюють. Ціни на проживання, скіпаси та прокат спорядження залишили на торішньому рівні.

Зимовий туристичний сезон – чи не єдиний спосіб вижити для всього Карпатського регіону.

У Києві почали відкриватись локації зимових новорічних розваг – це численні ковзанки та гірськолижні схили і все на свіжому повітрі.

Також з’явилася грандіозна зимова локація за мотивами книг про Гаррі Поттера. Гігантська ковзанка площею 800 квадратних метрів, гірка, карусель, фуд-корти зі святковими смаколиками та показ фільмів про Гаррі Поттера.

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