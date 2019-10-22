Інтронізація імператора Японії Нарухіто: церемонія та хто приїхав привітати

В Японії відбулась інтронізація імператора. На цю церемонію до Японії прилетів президент України Володимир Зеленський, там вони разом з першою леді взяли участь в інтронізації імператора і в присутності світових лідерів привітали монарха.

Під зливою розпочав сходження на престол 126-й імператор Японії. За місцевими віруваннями найстаршої монархії світу – це добрий знак.

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Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе привітав імператора. Після цього тричі пролунали вигуки банзай, що означає – хай живе імператор.

Церемонії відбувалися практично у повній тиші, та гості з’їхалися з усього світу. Серед запрошених лідери й представники майже 200 держав, серед них і президент України. Володимир Зеленський став першим українським очільником, запрошеним на таку подію.

59-річний Нарухіто – це представник найдавнішої імператорської династії світу. Його батько, 85-річний імператор Акіхіто, зрікся престолу після 30 років правління. Відмова Акіхіто від правління стала першою за останні два століття. Тож аби дозволити імператору піти у відставку, довелося прийняти спеціальний закон.

Молодий імператор спілкується з народом і одружений з жінкою не аристократичної крові. Має лише доньку, тож якщо японське законодавство не змінять – престол згодом успадкує син молодшого брата імператора.

Всередині листопада має відбутись третя й заключна церемонія сходження імператора на престол. Тоді Нарухіто буде остаточно прийнятий в династію імператорів Японії, найстаршої монархії світу.

Нагадаємо, Володимир Зеленський сподівається на продовження розгляду Японією питання про безвізовий режим для громадян України.

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