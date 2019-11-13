13 листопада Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект про ринок землі. Факти ICTV зібрали реакцію політиків та експертів на подію.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що сьогодні дійсно історичний день для України, адже Верховна Рада підтримала законопроект про ринок землі.

Він вважає, що нарешті закінчиться епоха, де людям давали тільки мораторій.

Народний депутат Богдан Яременко написав, що сьогодні голосували за скасування “кріпосного права”.

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Інвестиційний банкір Сергій Фурса навіть вирішив вперше подякувати фракції Слуга народу за голосування.

Він вважає, що ідея відкриття ринку землі дійсно хороша.

До слова, Факти ICTV писали про найважливіші пункти проекту закону про ринок землі в Україні.