PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Історичний день – реакція політиків та експертів на закон про ринок землі

13 листопада Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект про ринок землі. Факти ICTV зібрали реакцію політиків та експертів на подію.

Ринок землі

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що сьогодні дійсно історичний день для України, адже Верховна Рада підтримала законопроект про ринок землі.

Він вважає, що нарешті закінчиться епоха, де людям давали тільки мораторій.

Народний депутат Богдан Яременко написав, що сьогодні голосували за скасування “кріпосного права”.

Читайте: Закон про ринок землі: як голосували депутати (СПИСОК)

Інвестиційний банкір Сергій Фурса навіть вирішив вперше подякувати фракції Слуга народу за голосування.

Він вважає, що ідея відкриття ринку землі дійсно хороша.

До слова, Факти ICTV писали про найважливіші пункти проекту закону про ринок землі в Україні.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Із блокуванням трибуни та криками. Як Рада голосувала за відкриття ринку землі
Із блокуванням трибуни та криками. Як Рада голосувала за відкриття ринку землі
Фракція Батьківщина перейшла в опозицію
Фракція Батьківщина перейшла в опозицію
ринок землі
Законопроект про ринок землі ухвалено: чи будуть зміни до другого читання
Закон про ринок землі: як голосували депутати (СПИСОК)
Закон про ринок землі: як голосували депутати (СПИСОК)
Рада підтримала за основу законопроект про ринок землі
Рада підтримала за основу законопроект про ринок землі
Законопроект про ринок землі №2178-10: що хоче ухвалити Рада
Законопроект про ринок землі №2178-10: що хоче ухвалити Рада
ринок землі
Місія МВФ в Україні: на яких умовах буде новий транш
Арахамія обіцяє внести правки про заборону продажу землі іноземцям
Арахамія обіцяє внести правки про заборону продажу землі іноземцям
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка