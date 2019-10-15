Зеленський зустрівся з рідними загиблих на Донбасі воїнів
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з рідними воїнів, які загинули на Донбасі, і пообіцяв законодавчо посилити соціальний захист учасників бойових дій.
Родичі військових попросили главу держави підтримати зміни, що напрацьовані спільно з профільним міністерством, родинами загиблих, громадськими організаціями та активістами.
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Вони передбачають чітке формулювання поняття члени сімей загиблих в АТО/ООС та соціальні гарантії для них.
Йшлося про матеріальну підтримку дружин, дітей і батьків загиблих. А також про забезпечення пільгового проїзду, в якому часто відмовляють учасникам бойових дій і їхнім сім’ям.
Уже наступного пленарного тижня Верховна Рада має розглянути законопроект щодо добровольців, а також вдосконалити Закон Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту.
Нагадаємо, Зеленський відвідав передову та ознайомився з ситуацією в зоні ООС.