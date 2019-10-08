Лабіринт для поховань. В Ізраїлі у незвично вирішили проблему нестачі цвинтарів

Двічі під землею – так незабаром ховатимуть в Єрусалимі. Там споруджують гігантський підземний некрополь, здатний надати місце для останнього спочинку десятками тисяч померлих.

У незвичний спосіб вирішують в Єрусалимі проблему нестачі місця. Там тепер будують не лише підземні паркінги, але й велетенський цвинтар.

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Лабіринт для поховань споруджують у схилі пагорба поблизу головного єврейського кладовища міста. Компанія, що наглядає за похованнями в Ізраїлі, інвестувала у підземний некрополь $86 млн.

Про розцінки поки не розповідають. Якщо ідея себе виправдає, будівництво лабіринту зі спеціальними нішами у стінах і підлозі продовжать.

Автори проекту вважають, що за підземними некрополями майбутнє. На багатьох єврейських цвинтарях в Ізраїлі не залишилося місця для нових могил. Не євреїв, які становлять меншість, у країні ховають на окремих кладовищах.

Нагадаємо, на Запоріжжі знайшли поховання скіфського воїна.

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