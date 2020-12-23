Не лише маска має значення. Як дбають про безпеку та чистоту в салонах краси

Здоров’я та безпека цьогоріч набули ще більшого значення. Працівники салонів краси кажуть, що не лише маска на обличчі має значення.

Спочатку слід звернути увагу на загальну чистоту в салоні, чи працюють майстри в формі та рукавичках. А тоді вже питати про дезінфекцію і стерилізацію інструментів. Це головні чинники чистоти, стверджують в Kodi beauty studio.

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Етапи такі – дезінфекція (замочування), передстерилізаційне очищення та вже стерилізація у сухожарі чи автоклаві. Відвідувач має право все перевірити до початку будь-яких процедур.

Про відповідальне ставлення до всіх цих етапів розповідають і представники салону. Салон на вимогу клієнта може показати журнал контролю стерилізації.

Тож в Kodi beauty studio підсумовують, що дотримання норм дезінфекції та стерилізації, а також наявність необхідного обладнання – це найважливіші фактори, які і мають впливати на вибір салону краси.

Як правильно носити медичну маску та рукавички

Неправильне використання медичних масок знижує їхню ефективність. Тому МОЗ пояснює, як правильно носити маску і рукавички, а також як їх утилізувати.