Нові тарифні сюрпризи: що чекає українців після реформи ринку газу

З наступного року українців чекають чергові тарифні сюрпризи. Вартість енергоресурсів визначатиме не держава, а вільний ринок. Це стосується і електроенергії, і газу.

В теорії обидві реформи обіцяли конкуренцію, вільний вибір і нижчі ціни. Проте через всюдисущі монополії може статися навпаки. Фахівці вже прогнозують зростання тарифів на електрику.

Яка ж вона – справжня ринкова ціна на газ українці зможуть дізнатися вже з 1 січня. Саме тоді в Україні має запрацювати роздрібний ринок газу. І саме він, а не держава, регулюватиме вартість блакитного палива для побутових споживачів, орієнтуючись на світову кон’юнктуру. Міжнародний досвід показує: конкуренція знижує ціни, та в Україні для початку слід створити саму конкуренцію. Інакше ризикуємо наштовхнутися на чергове підвищення тарифів.

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Аби не допустити здорожчання газу, фахівці закликають спочатку демонополізувати ринок постачання палива. Тоді українці зможуть самостійно вибирати, в кого їм купувати ресурс. Якщо не сподобається один постачальник – підуть до іншого. Саме так ринок працює в Європі. В Україні натомість – все, як і раніше, в руках газзбутів.

Конкуренцію газзбутам намагається скласти хіба державний Нафтогаз. Нині його філія продає людям паливо у Кіровоградській області, хотіли спробувати і в інших регіонах, та приватні компанії не хочуть мати конкурента. Саме тому, як припускають фахівці, й вигадали так звані температурні коефіцієнти, за рахунок яких споживачам формують сумнівні борги й відмовляють у зміні постачальника. Таким чином людям фактично нав’язують свої послуги.

Інакше альтернативних постачальників ресурсу просто не буде, конкуренції і як наслідок нижчих цін – також. Тож експерти ринку сподіваються, що до кінця року процедуру переходу від одного постачальника до іншого таки встигнуть спростити. Тоді українці зможуть змінювати продавця газу так само легко, як нині – мобільного оператора.

Нагадаємо, Олена Зеркаль заявила в Гаазі, що РФ вкрала в України понад мільярд кубометрів газу.

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