Палив стерню, а знищив сусідський врожай: на Дніпропетровщині фермер втратив 43 га пшениці
На Дніпропетровщині поблизу села Володимирівка чоловік палив стерню на своєму полі. Та вогонь перекинувся на сусіднє, і за лічені хвилини знищив там врожай.
Тепер один чекає покарання, інший – рахує збитки, бо знищено 43 гектари пшениці.
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Екологи і рятувальники закликають фермерів не палити стерню, бо це, передусім, загрожує екосистемі.
На згарищі не лишається поживних речовин для майбутнього врожаю, нищиться родючий шар ґрунту. Гине все – тварини та комахи.
Наразі особу чоловіка, який спричинив пожежу на сусідньому із землею фермера Віктора полі, встановили. Проти нього в поліції відкрили карне провадження за фактом порушення правил пожежної безпеки. Яке покарання чекає на чоловіка – вирішуватиме суд.
Лісова пожежа в Луганській області
22 липня 2020 року неподалік села Лопаскине Луганської області на території Трьохізбенського лісництва загорівся молодий ліс. Лісову пожежу гасили 252 рятувальники і 51 одиниця техніки