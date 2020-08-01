Відео
Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Настя Каменських потрапила до бази Миротворець: деталі та причини
Коли переводять годинник на зимовий час у 2026 році: куди повертати стрілки
Пенсії з 1 вересня в Україні: що зміниться та чи буде підвищення
Пояснюємо
Чи можуть мобілізувати УБД під час війни: пояснення адвоката
Аналітика
Снайперська гвинтівка на гусеницях: як сучасна війна змінила концепцію використання танків
Маргарита Верещагіна, Відеоредактор
2 хв.

Палив стерню, а знищив сусідський врожай: на Дніпропетровщині фермер втратив 43 га пшениці

На Дніпропетровщині поблизу села Володимирівка чоловік палив стерню на своєму полі. Та вогонь перекинувся на сусіднє, і за лічені хвилини знищив там врожай.

Тепер один чекає покарання, інший – рахує збитки, бо знищено 43 гектари пшениці.

Дивіться: $17 тис. збитків: екологи про небезпеку для природи від танкера Delfi в Одесі

Екологи і рятувальники закликають фермерів не палити стерню, бо це, передусім, загрожує екосистемі.

На згарищі не лишається поживних речовин для майбутнього врожаю, нищиться родючий шар ґрунту. Гине все – тварини та комахи.

Наразі особу чоловіка, який спричинив пожежу на сусідньому із землею фермера Віктора полі, встановили. Проти нього в поліції відкрили карне провадження за фактом порушення правил пожежної безпеки. Яке покарання чекає на чоловіка – вирішуватиме суд.

Лісова пожежа в Луганській області

22 липня 2020 року неподалік села Лопаскине Луганської області на території Трьохізбенського лісництва загорівся молодий ліс. Лісову пожежу гасили 252 рятувальники і 51 одиниця техніки

Пов'язані теми:

ПожежіФермерство в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Більше відео
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь