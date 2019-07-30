Укргідрометцентр дав прогноз погоди в Україні на серпень.
На сайті Укргідрометцентру з’явився прогноз погоди в Україні на серпень.
Середня місячна температура у серпні буде на рівні 19-24°, у гірських районах 16-18°. Це на 1,5-2,0° вище середніх багаторічних значень.
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Місячна кількість опадів очікується 36-84 мм, у Карпатах 104-122 мм. Це у межах середніх багаторічних значень.
До речі, негода накрила Одесу, злива затопила центр міста, а селище Котовського засипала піщана буря.
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