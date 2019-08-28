Раїсі Богатирьовій обирають запобіжний захід

Міністр охорони здоров’я часів Януковича Раїса Богатирьова провела ніч у СІЗО. 28 серпня Печерський райсуд обере для неї запобіжний захід.

Екс-чиновниця 27 серпня повернулася до України, прилетіла з Мінська в аеропорт Жуляни, її затримала поліція.

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Богатирьова перебувала у розшуку, її підозрюють у корупційних схемах під час закупівлі медпрепаратів. Зокрема, у розкраданні бюджетних коштів на суму понад 6 млн грн. Богатирьова ховалася від слідства майже 5 років.

Нагадаємо, екс-міністр охорони здоров’я часів Віктора Януковича Раїса Богатирьова повернулася до України і була затримана поліцією.

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