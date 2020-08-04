Найнебезпечніші за ДТП дороги України і де проводять контроль ваги – інтерактивна карта

Міністерство інфраструктури запустило інтерактивну карту, на якій оновлюється інформація щодо безпеки дорожнього руху на всій території України.

На карті можна побачити, в якому регіоні країни нині будують пішохідні переходи, кільцеві розв’язки або встановлюють автономне освітлення.

Також відмічено на карті облаштування острівців безпеки, світлофорів, автоматичних комплексів габаритно-вагового контролю Зважування у русі тощо.

Крім того, на карті оновлюється інформація щодо місць концентрації ДТП в регіонах України.

Цьогоріч 5% всього Дорожнього фонду – близько 3,2 млрд грн – виділять на реалізацію держпрограми з підвищення рівня безпеки дорожнього руху, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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Розвантаження доріг в Україні

Міністерство інфраструктури планує будувати у містах транспортні хаби, що поєднують різні види транспорту.

Такий хаб нині працює в Києві на Видубичах, де курсують міська електричка, приміські електрички, аероекспрес, а також працює станція метро і автостанція.

У планах міністерства запустити наземний електротранспорт на Троєщину, який має з’єднати район із метро Почайна.