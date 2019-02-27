Сам на сам з тираном: подвиг українських миротворців під час війни на Балканах. Продовження

Війна на Балканах стала наслідком розпаду соціалістичної Югославії. Найкривавіший її етап – спроба сербів зберегти контроль над Боснією і Герцеговиною, яка проголосила свою незалежність в березні 1992. Але вже в квітні армія генерала Ратко Младича в облогу боснійську столицю Сараєво де базується миротворчий контингент. Попереду чотири роки військового конфлікту, десятки тисяч убитих цивільних і невідомий досі подвиг українських військових.

240 окремий батальйон був сформований на Дніпропетровщині за рекордні три тижні. Спеціально для участі в миротворчій операції в складі Сил Безпеки ООН в Боснії. Вже з липня 1992 українські бійці в Сараєво патрулювали розділене навпіл місто. Під обстрілом і з втратами.

Але в історію український контингент увійшов завдяки операції в анклаві Жепа на сході Боснії, коли наші бійці врятували від геноциду сербами майже 10 тис. боснійських мусульман. Ті події несправедливо досі невідомі більшості українців.

Полковник Микола Верхогляд тоді командував українськими миротворцями в Боснії. У липні 1995 у Верхогляда і його бійців була головна місія – уникнути повторення Сребрениці, коли голандські миротворці не змогли організувати евакуацію людей і пішли з міста, покинувши мирне населення. В результаті армія сербів знищила майже 8 тис. боснійських мусульман. В основному чоловіків і хлопчиків. На черзі була Жепа і українські миротворці. Показово, що в липні 1995, в критичний для боснійців момент, спецпредставник ООН під час доповіді песимістично оцінив шанси уникнути нової різанини.

Після різанини в Сребрениці армії Младича наказали оточити жепу. Її етнічна зачистка повинна була стати наступним етапом виконання Директиви №7, виданої тодішнім головою республіки Сербської Караджичем. Більше 2 тис. військових зосередилися на ключових висотах взявши в кільце разом цивільними мусульманами і наших миротворців. Йти на загострення в такій ситуації було самогубством.

Дорога від Сараєво відрізана сербськими військами, в українців тільки супутниковий зв’язок з базою миротворців. Всього кілька хвилин в день – слід економити бензин. Один сухпай розтягували на кілька днів, воду пили дощову. Микола Верхогляд зустрічається з представниками охопленим жахом цивільним населенням Жепи. А потім робить рішучий крок – без зброї і бронежилета йде на зустріч один на один з тим, кого згодом Гаазький трибунал визнає військовим злочинцем. З генералом Младичем…

Верхогляд не був господарем ситуації, та при цьому не просив, а вимагав у Младича не виконував злочинний наказ. Часом діалог був дуже різким. та український офіцер не відступив. І тільки після кількох зустрічей Верхогляд переконує Младича надати зелений коридор мусульманам.

Евакуація тривала три дні до 27 липня. В кожному автобусі із біженцями – український миротворець як гарантія безпеки. До міста Кладань вивезли майже 10 тис. людей.

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За невиконання наказу про знищення цивільного населення Жепи генерала Младича усунули з посади. Натомість ця операція для українських збройних сил стала найуспішнішою в їхній історії до початку війни на Донбасі. Відповідно її оцінили і на міжнародному рівні.

Другий Президент України Леонід Кучма, який тривалий час представляв країну у тристоронній контактній групі Мінська, переконаний – той важкий боснійський досвід українських миротворців можна застосувати для вирішення ситуації на Донбасі. Адже безпекова ситуація на сході не краща за події в колишній Югославії.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на Донбас має зайти не менше 20 тис. миротворців.

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