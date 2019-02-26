Сам на сам з тираном: подвиг українських миротворців під час війни на Балканах

Війна на Балканах стала наслідком розпаду соціалістичної Югославії. Найкривавіший її етап – намагання сербів зберегти контроль над Боснією та Герцеговиною, що проголосила свою незалежність в березні 1992. Та вже у квітні армія генерала Ратко Младича бере в облогу боснійську столицю Сараєво де базуються миротворчий контингент. Попереду чотири роки військового конфлікту, десятки тисяч вбитих цивільних та невідомий досі подвиг українських військових.

240 окремий батальйон було сформовано на Дніпропетровщині в рекордні три тижні. Спеціально для участі в миротворчій операції у складі Сил Безпеки ООН в Боснії. Вже з липня 1992 українські бійці в Сараєво патрулювали розділене навпіл місто. Під обстрілами та з втратами.

Та в історію український контингент увійшов завдяки операції в анклаві Жепа на сході Боснії, коли наші бійці врятували від геноциду сербами майже 10 тис. боснійських мусульман. Ті події несправедливо досі невідомі більшості українців.

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Полковник Микола Верхогляд тоді командував українськими миротворцями в Боснії. У липні 1995 у Верхогляда та його бійців була головна місія – уникнути повторення Сребрениці, коли голандські миротворці не змогли організувати евакуацію людей та пішли з міста, кинувши на призволяще мирне населення. У результаті армія сербів знищила майже 8 тис. боснійських мусульман. Здебільшого чоловіків і хлопчиків. На черзі була Жепа та українські миротворці. Показово, що в липні 1995, в критичний для боснійців момент, спецпредставник ООН під час доповіді песимістично оцінив шанси уникнути нової різанини.

Після різанини в Сребрениці армії Младича наказали оточити Жепу. Її етнічна зачистка мала стати наступним етапом виконання Директиви №7, виданої тодішнім главою республіки Сербської Караджичем. Понад 2 тис. військових зосередились на ключових висотах взявши в кільце разом цивільних мусульман і наших миротворців. Йти на загострення в такій ситуації було самогубством.

Дорога від Сараєво відрізана сербськими військами, в українців тільки супутниковий зв’язок із базою миротворців. Лише кілька хвилин на день – слід економити бензин. Один сухпай розтягували на кілька днів, воду пили дощову. Микола Верхогляд зустрічається з представниками охопленим жахом цивільним населенням Жепи. А потім робить найрішучіших крок – без зброї та бронежилету йде на зустріч один на один із тим, кого згодом Гаазький трибунал визнає військовим злочинцем. Із генералом Младичем…

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До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на Донбас має зайти не менше 20 тис. миротворців.

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