Списки та емоційні покупки: 5 порад, як не економити під час коронакризи

Складання бюджету на місяць та відкладання частини грошей на “заначку” може допомогти мінімізувати фінансові ризики в умовах коронавірусної кризи.

Також слід розумно ходити у магазини та встановити ліміт на “емоційні покупки”.

Як не економити на всьому, але бути фінансово грамотним розбиралися журналісти Ранку у великому місті.

Магазинні списки

Складання списку того, що потрібно придбати в магазині – це банально, проте ефективно.

Ваш список – це план дій, який можна розбивати на події та планувати свої подальші витрати.

Бюджет на місяць

Складайте бюджет на місяць: обов’язкові витрати, без яких точно не обійдетеся, витрати, які перетікають, тобто один раз на кілька місяців.

Заощадження

Робіть заощадження не на чорний день, бо тоді ви будете усього боятися і наближувати цей момент, а на конкретні цілі.

Можна за допомогою додатків банків робити скарбнички, можна певний відсоток відкладати готівкою, робити депозити. Можливо, навіть купувати валюту (для закордонних поїздок).

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Заначка

Як тільки отримали дохід, одразу відсоток перераховуйте на заощадження. Не чекайте, що наприкінці місяця щось залишиться “для заначки”.

Емоційні покупки

Встановлюйте ліміт на “емоційні покупки” одягу, техніки тощо.

Не обмежуйте себе, але й не перевищуйте можливостей на непотрібне.

Більше інформації можна знайти у матеріалі про те, як правильно економити гроші, у якому вигляді їх краще зберігати і як навчитися правильно витрачати і відкладати.

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