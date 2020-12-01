Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Бізнес і фінанси

Списки та емоційні покупки: 5 порад, як не економити під час коронакризи

Складання бюджету на місяць та відкладання частини грошей на “заначку” може допомогти мінімізувати фінансові ризики в умовах коронавірусної кризи.

Також слід розумно ходити у магазини та встановити ліміт на “емоційні покупки”.

Як не економити на всьому, але бути фінансово грамотним розбиралися журналісти Ранку у великому місті.

Магазинні списки

Складання списку того, що потрібно придбати в магазині – це банально, проте ефективно.

Ваш список – це план дій, який можна розбивати на події та планувати свої подальші витрати.

Бюджет на місяць

Складайте бюджет на місяць: обов’язкові витрати, без яких точно не обійдетеся, витрати, які перетікають, тобто один раз на кілька місяців.

Заощадження

Робіть заощадження не на чорний день, бо тоді ви будете усього боятися і наближувати цей момент, а на конкретні цілі.

Можна за допомогою додатків банків робити скарбнички, можна певний відсоток відкладати готівкою, робити депозити. Можливо, навіть купувати валюту (для закордонних поїздок).

Читайте: Зміни з 1 грудня: зростуть зарплати, пенсії та допомоги

Заначка

Як тільки отримали дохід, одразу відсоток перераховуйте на заощадження. Не чекайте, що наприкінці місяця щось залишиться “для заначки”.

Емоційні покупки

Встановлюйте ліміт на “емоційні покупки” одягу, техніки тощо.

Не обмежуйте себе, але й не перевищуйте можливостей на непотрібне.

Більше інформації можна знайти у матеріалі про те, як правильно економити гроші, у якому вигляді їх краще зберігати і як навчитися правильно витрачати і відкладати.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

В Аргентині хочуть випустити банкноту в 10 тис. песо із зображенням Марадони
В Аргентині хочуть випустити банкноту в 10 тис. песо із зображенням Марадони
Як правильно керувати своїми фінансами? ТОП порад, як не потрапляти у фінансові афери
Як правильно керувати своїми фінансами? ТОП порад, як не потрапляти у фінансові афери
Понад 40% доходів забирає держава: куди йдуть податки українців
Понад 40% доходів забирає держава: куди йдуть податки українців
Україна отримає від Світового банку майже $100 млн на вакцину від Covid-19 і медобладнання
Україна отримає від Світового банку майже $100 млн на вакцину від Covid-19 і медобладнання
Кредит від МФО Cashinsky – швидко та без переплат
Кредит від МФО Cashinsky – швидко та без переплат
В Україні змінилися правила видавання мікрокредитів
В Україні змінилися правила видавання мікрокредитів
Як накопичити і економити гроші: прості правила фінансистів
Як накопичити і економити гроші: прості правила фінансистів
Як перевірити субсидію онлайн
Як перевірити субсидію онлайн
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка