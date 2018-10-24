Субсидії 2018: як отримати, хто має право і як пильнуватимуть шахраїв

Процедура отримання допомоги не складна. Для цього варто заповнити заявку і вказати свій прибуток. У середньому заявку розглядатимуть 15 днів.

Платіжки в українців, у середньому, здорожчають на 10%, кажуть експерти. Газ – на 23,5 %, а він потягне із собою – опалення та гарячу воду. Експерти кажуть, цьогоріч грошей на субсидії вистачить, а от наступний рік – під питанням.

У Мінсоцполітики обіцяють: можливостей отримати допомогу буде більше. Однак, і за шахраями пильнуватимуть. Не зможуть отримати субсидію власники великих квартир та будинків, нових автівок, ті, у кого було 50 тисяч на покупки, хто заборгував за комуналку, ті, хто працює неофіційно та безробітні, які не стоять на обліку у службах зайнятості.

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Людям, які нині подали заявки на підтримку держави, зменшених платіжок варто чекати не раніше грудня, кажуть у Мінсоцполітики. А вже з наступного року обіцяють монетизувати самі субсидії. Це розпочнеться з 1 січня.

Раніше Факти ICTV писали, як оформити субсидію онлайн – інструкція.

Опубліковано Жовтень, 24 в 15:02



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