Супергерої, монстри та роботи. Зірки Comic Con Ukraine 2019 та образи

Київ сьогодні нагадував сцену висадки інопланетян – тут відбувся фестиваль Comic Con. Усі охочі вдягалися в костюми героїв фантастичних фільмів. Їх завданням не лише бути схожими на своїх кумирів, а й повністю повторити їхню поведінку та навіть типові фрази.

Супергерої, монстри та роботи. На 2 дні територія арт-заводу перетворилася на знімальний майданчик із сотнями фантастичних героїв.

Це так званий косплей, коли фанати переодягаються в улюблених героїв, і копіюють їхню поведінку.

До найефектніших учасників шикуються черги охочих сфотографуватися.

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Якщо відвідувачі фестивалю підтримують учасників добрим словом, то журі обере найвдаліший образ, а приз – право презентувати Україну на міжнародному косплей-змаганні в Японії.

На фестивалі можна придбати і нові комікси, не лише знамениті американські, а й українські – Легенда Захар Беркут та Колороїд.

Сфотографуватися з улюбленим героєм на фестивалі можна ще й завтра. Крім того, цьогоріч на Comic Con можна зустріти Крістофера Лойда – дивакуватого професора з фільму Назад у минуле та Денні Трехо – зірку стрічки Мачете. До своїх фанів в Україну вони приїхали вперше.

До слова, Денні Трехо прилетів до Києва на Comic Con Ukraine 2019.

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