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Священик-фудблогер з Тернопільщини: прості на старовинні рецепти

На Тернопільщині є унікальний священик Олексій Філюк. Він не просто служитель церкви, він намагається відродити село. Разом з парафіянами самотужки латає дорогу, влітку влаштовує кінотеатр просто неба, взимку загальні гуляння, а ще він відомий на Тернопільщині фудблогер.

Отець Олексій – кулінарний блогер. Усі страви доволі прості та повсякденні. Людям це подобається і в цьому особливість блогу. Отець каже, це більше спілкування, аніж приготування.

Люди лайкають, підтримують, розпитують рецепти та навчаються готувати страви. Одночасно трансляцію може дивитися понад сотня користувачів. Загалом у нього понад 23 тисячі підписників.

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Отець не тільки випікає солодощі та готує, він разом із сином консервує огірки, помідори, варить варення та компоти. Хлопець часто є головним помічником на кухні. Саме він перший дегустує страви.

До слова, в Луцьку чоловік створив еко-Таврію.

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