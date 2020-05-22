Творець естрадної пісні Юрій Рибчинський святкує 75-річчя

Одному із засновників сучасної естрадної пісні Юрію Рибчинському – 75 років. На його словах виросло не одне покоління. Хіти Рибчинського у різні часи виконувала Ніна Матвієнко, Назарій Яремчук, Софія Ротару, Тамара Гвердцителлі, Наталя Могилевська та інші.

Найвідоміші артисти Радянського Союзу понад усе мріяли співати його пісні, бо знали, що чи не кожне творіння, написане Рибчинським, одразу стає хітом. 15 разів Юрій Рибчинський ставав лауреатом популярного всесоюзного конкурсу Пісня року. Якось він підрахував, що у рік йому вдавалось писати по 100 пісень. А загалом їх уже більше 3 тис. Докладніше у сюжеті Христини Величанської.

Нагадаємо, 15 травня святкував своє 45-річчя лідер культового гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук.

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