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Переходи та платформа у воді: у Харкові затопило метро

У Харкові через прорив в одному з трубопроводів затопило метро.

Переходи та платформа у воді: у Харкові затопило метро

У Харкові затопило станцію метро Московський проспект. Інцидент стався вранці у четвер, 27 червня.

В одному з трубопроводів з’явився прорив, вода пройшла підземними переходами і залила платформу.

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Проте вже 20 хв працівникам вдалося усунути проблему.

Інцидент не призвів до збою у русі потягів, і станція продовжує працювати в штатному режимі.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві почалася сильна гроза, місцями повалило дерева і підтопило вулиці.

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