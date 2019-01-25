Унікальна технологія. У Львові майстри створюють кишенькові ікони-обереги

Дерево від старих шаф, крісел та інших викинутих меблів отримує друге життя у руках волонтерів зі Львова. Вони створюють для українських військових духовні обереги – кишенькові ікони.

Образи пишуть, використовуючи унікальну техніку. З допомогою техніки трафаретного переносу зображують святих. Здебільшого, на дереві зображають найвідоміших українських іменних охоронців і покровителів-воїнів – Юрія Змієборця та Майданівську Покрову. Відтак їх важко відрізнити від антикварних.

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Робота в іконотворчій майстерні кипить вже от як п’ятий рік. За цей час своїх кишенькових охоронців отримали кілька сотень тих, хто й сам береже людські життя.

Ціни на такі ікони митці не встановлюють. Люди платять за можливості. А за виручені гроші майстри купують для наших захисників амуніцію і віддають її на передову.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що іноземцям намагалися продати викрадену ікону у Лаврі.

Опубліковано Cічень, 25 в 12:23



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