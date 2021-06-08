Співробітники ДПСУ продовжують нести службу по охороні державного кордону з Білоруссю в посиленому режимі.

Зокрема, усі іноземні судна, що рухаються з Білорусі по річках Прип’ять та Дніпро, підлягають обов’язковому огляду прикордонниками Житомирського та Чернігівського загонів.

Кожен корабель, який пливе в український порт, або виконує транзитний перехід, супроводжують патрульні катери.

Застави на цій ділянці кордону посилені 10-м окремим загоном оперативного реагування Дозор. Також рух іноземних судів по території України контролюється за допомогою безпілотної авіації.

Крім того, прикордонники контролюють місця стоянки кораблів, якщо ті вирішили зупинитися на ніч.

Катери та безпілотники: як охороняють річкові кордони з Білоруссю / 5 фотографий

Курйоз на кордоні з Польщею

Минулого тижня співробітники ДПСУ затримали на Львівщині двох громадян Німеччини, які на велосипедах незаконно перетнули кордон.

Чоловіки, які два тижні тому виїхали з Дюссельдорфа, перейшли кордон з боку Польщі.

За словами затриманих, на такий крок вони наважилися, оскільки думали, що Україна є членом Євросоюзу, а тому проходити паспортний контроль немає потреби.