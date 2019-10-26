Вміють літати та випускати керовані ракети: випуск молодих пілотів у Харкові

86 випускників Харківського національного університету повітряних сил отримали погони лейтенантів. Вже 27 жовтня випускники вишу відправляться до військових частин нести службу у лавах Збройних сил України.

Молоді офіцери навчилися керувати бойовими літаками й гелікоптерами, стріляти з авіаційних гармат та випускати керовані ракети по цілях. Їхня підготовка кардинально відрізняється від тієї, що була до 2014 року.

Дивітсья: Український пілот Булавка вразив британців і отримав нагороду Riat-2019

Більше двох десятків випускників мають кваліфікацію льотчика 3-го класу, а двоє з офіцерів – бойовий досвід в АТО.

У молодих лейтенантів чимало традицій – кидати монети у повітря та ховати копійки під каблуком. У новеньких погонах офіцери ховають гривневу купюру, а тому хто встигне першим їх привітати із новим званням, дарують на щастя.

Офіцери вірять, що це має принести їм успіх на службі, хоча насправді більше розраховують на власні знання і навички, які отримали під час навчання.

Нагадаємо, Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ініціює повернення призову на строкову службу з 18 років.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.