Як розпізнати рак молочної залози та хто в зоні ризику

15 жовтня – Міжнародний день боротьби з раком молочної залози. Це найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок у світі. Протягом року тільки в Україні діагностують майже 15 тис. випадків страшної недуги. Щотижня від раку помирає приблизно 110 українок. А все тому, що часто пухлину виявляють уже на занедбаних стадіях. І тоді врятувати життя жінки складно.

Рак молочної залози – підступна і спочатку майже непомітна недуга, – кажуть медики. Лише у Києві страшний діагноз щороку чує тисяча пацієнток. І якщо раніше його діагностували у старших жінок, то сьогодні зона ризику – від 30 років.

Медики не втомлюються наголошувати: вилікувати рак можна, якщо виявити його на ранніх стадіях. Лікарі радять відвідувати мамолога чи гінеколога щороку. Крім того, раз на місяць варто обстежувати себе самій. Та якщо намацали ущільнення – не панікуйте, але краще одразу зверніться до фахівця.

Обачними слід бути жінкам, чиї родичі хворіли на рак. Перевірити схильність до недуги можна під час лабораторного тесту. Якщо ж утворення знайшли, медики закликають не відмовлятися від біопсії, адже це найкращий спосіб визначити тип пухлини і, відповідно, призначити лікування.

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У клініці Борис вже 8 років працює гістологічна лабораторія. Там тканину обробляють до того стану, щоб розгледіти клітини під мікроскопом. У лабораторії є єдиний в Україні апарат, у якому тканину забарвлюють реагенти. В інших медзакладах це роблять вручну, завдяки ж пристрою результат дослідження – максимально точний.

Фахівці клініки можуть відправити гістологічний матеріал пацієнта у лабораторію американським колегам до Бостона на ще точніший аналіз. Загалом, лікарі озвучують сумну статистику: чверть жінок звертаються до них вже на занедбаних стадіях. І навіть якщо недугу вдається вгамувати – рак може підступно повернутися.

Тому здоровий спосіб життя, профілактика, регулярний медогляд – запорука вашого здоров’я, – нагадують медики. І запевняють: під час ранньої діагностики рак молочної залози долають понад 80% пацієнток.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що вчені розробили метод лікування онкології.

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