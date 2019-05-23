ЗНО 2019: абітурієнти склали тест з української мови та літератури
23 травня випускники складали ЗНО з української мови та літератури. Воно тривало з 11.00 до 14.00 години.
ЗНО з української мови обов’язкове для всіх випусників, його результати зараховують як державну підсумкову атестацію.
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Сертифікат ЗНО з української мови та літератури – потрібен для вступу до ВИШу. Цьогоріч на тести зареєструвалися понад 320 тисяч людей.
До слова, Факти ICTV дізналися про те, як можна подати апеляцію щодо результатів ЗНО 2019.
2019-05-23
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