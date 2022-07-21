Липень, 21 в 19:44

У середу, 21 липня, Національний банк України оголосив про низку новин, серед яких підвищення офіційного курсу, збереження облікової ставки на рівні 25%, а також збільшення темпів інфляції, яка за підсумками року може досягти більш ніж 30%.

Після того, як стало відомо, що НБУ підвищив офіційний курс гривні на 25% до 36,57 грн/долар, в обмінниках, за даними ЗМІ, різко змінився курс гривні до долара.

Журналісти стверджують, що середній курс гривні вже становив 37,40 грн/долар, продаж – 36,50 грн/долар.

Зараз дивляться

Проте складнощів зазнає не лише Україна – Європейський центральний банк сьогодні повідомив, що вирішив підняти відсоткові ставки вперше за 11 років: там оголосили про підвищення відсоткових ставок на 0,5, щоб спробувати приборкати рекордно високу інфляцію в єврозоні.

Чому НБУ вирішив підняти курс долара, як це вплине на ціни і скільки тепер коштуватиме валюта в Україні – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Чи варто очікувати на курс долара в обмінниках по 50 грн

Економіст Олексій Кущ наголошує, що це своєрідний авантюризм зараз – називати будь-які цифри.

За його оцінками, є два варіанти: курс по 40 грн за успішних дій НБУ і курс понад 50 грн – у разі, якщо влада вирішить йти “шляхом авантюризму”.

Він зазначає, що ми можемо чекати долара по 40 грн, якщо НБУ продовжить політику “курсового коридору” і запровадить досить жорсткі обмеження на вихід капіталу з країни, а також якщо міжнародна допомога надходитиме до нас більш-менш ритмічно і не буде зроблено “авантюр по докапіталізації Нафтогазу на 266 млрд грн.

– …а це важливий чинник, згадайте про докапіталізацію Нафтогазу на 22,3 млрд грн у 2014 році, і який тоді був курс згодом. А зараз – майже $7 млрд, це третина наших золотовалютних резервів, які у червні становили $722 млрд. Якщо не буде цієї авантюри, збережеться політика фіксованого курсу та курсового коридору і буде блоковано відхід капіталу з країни плюс міжнародна допомога, то курс може не вийти за кордон 40 грн за долар. Якщо вони будуть реалізовані – девальвація може бути глибшою за 50 грн за долар, – підкреслив експерт.

Він пояснив, що у НБУ можуть піти і на модель міжбанківського валютного ринку – тоді це буде абсолютно інший курс та інша ситуація.

– Якщо міжбанк відкриють, фактично буде ремейк 2014-2015 років. Тому що грати у ринковий плаваючий курс під час війни – жодна країна такого не робила, – попереджає Кущ.

Економіст зазначив, що міжнародна допомога – це добре, але з нею бувають затримки, і це все впливає на курс.

Крім того – складно прогнозувати, що буде з газом під час опалювального сезону: Нафтогаз може закупити кілька млрд кубів газу на європейських ринках, і ціна на нього може бути від €1 тис. до €2,3 тис.

Також є психологічний фактор – умовна ситуація на кшталт наступу з боку Білорусі, що може викликати панічні настрої у людей та відповідну реакцію курсу.

– Крім того, є емісійний фактор – це одне з основних джерел наповнення бюджету. Емісійні гроші мають властивість дуже швидко потрапляти на валютний ринок та розхитувати курс гривні. Все це може сформувати передумови для досить глибокої девальвації. А може, ситуація залишиться під контролем – залежить від дій НБУ, – повідомив Олексій Кущ.

Навіщо у НБУ вирішили підвищити офіційний курс

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин нагадав, що курс в обмінниках серйозно відрізнявся від офіційного, але для особливо “хитрих” він був на рівні 29,25.

– І хтось дуже серйозно на цьому курсі вигравав. Тому що валюта купувалась по 29,25, “виганялася” за кордон, там купувалися товари, які тут на полицях продавали по 37 грн за долар. Була певна категорія бізнесів, які дуже на цьому заробляли, – пояснив він.

На думку Пендзина, справедливо було підтягнути офіційний курс до того, що вказують в обмінниках.

– Я підтримую цю ідею, бо якщо вже ви підняли облікову ставку до 25%, ви не можете й надалі тримати подвійний курс, який дозволяє заробляти наближеним до влади бізнесам, – сказав експерт.

Тим часом інвестиційний аналітик Сергій Фурса зазначає, що у НБУ не залишилося вибору, окрім як піти на підвищення офіційного курсу – резерви надто швидко йшли на підтримку валютної стабільності.

За його словами, коли різниця між офіційним курсом і курсом чорного ринку досягла 25%, це боляче позначилося на експортерах та деяких ФОП, особливо за IT-сектором.

– За рахунок девальвації західна допомога у гривнях буде більшою, що має зменшити тиск на бюджет. Цей дефіцит бюджету, зокрема, фінансувався за рахунок друкарського верстата, – йдеться у поясненні, яке Фурса опублікував у соцмережах.

Аналітик розповів, що в умовах обмеженого попиту з боку населення (бо грошей немає через війну) значна частина коштів йшла на валютний ринок, вимиваючи резерви НБУ.

Ще однією причиною, яка змусила підняти офіційний курс, став торговий дефіцит: експорт обмежений у своєму зростанні через заблоковані порти, тоді як імпорт дуже різко зріс, а низький курс робив його конкурентним.

– Наразі різке збільшення курсу має вплинути на імпорт, обмеживши його, і це має допомогти валютній стабільності. Водночас експортери отримують стимул заводити гроші в країну, продавати тут більшу частину валютної виручки, – повідомив Фурса.

Крім того, НБУ відреагував на схеми на кшталт “карткового туризму” і на значне зміцнення долара у світі по відношенню до інших валют.

Ціни на продукти зростуть

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що серед негативних наслідків підвищення офіційного курсу – різке підвищення вартості палива, насамперед бензину, а також усіх товарів на полицях магазинів.

– Виросте одразу відсотка на 2-3 точно. Це начебто і не багато, але так одне, друге, третє, четверте – і матимете “радість”, – заявив він.

Про подальше збільшення інфляції застерігає і аналітик Фурса. За його словами, хоча більшість імпортерів подумки і орієнтувалися на ринковий, кешовий, курс, проте все ж таки продукція заводилася в країну за курсом 29,5.

– Набцнак діє у ситуації, коли у вас немає гарного рішення. Є лише погане та дуже погане. І так буде до кінця війни, – вважає економіст.

Він уточнив, що до самої перемоги офіційний курс, ймовірно, не відпустять, тому що в умовах війни існує занадто багато невизначеності та занадто тонка психологічна ситуація, щоб відпускати курс у вільне плавання.

Що буде з євро

Експерт Олег Пендзін прогнозує, що курс євро також незабаром піднімуть, просто щодо долара потурбувалися раніше, оскільки саме він тримає 90% наших зовнішньоекономічних операцій.