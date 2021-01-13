Пожалуй, все устали от пандемии коронавируса. Но первые вакцины дают надежду, что в ближайшее время можно будет отказаться от карантина.

В Украине уже несколько дней длится локдаун, после которого ожидается возвращение к адаптивному карантину.

Также наше государство ждет вакцину от Covid-19, после получения которой начнут первую волну вакцинации.

Что будет после жесткого локдауна и как будет проходить вакцинация журналистка Факты ICTV Ольга Чайко узнавала у министра здравоохранения Максима Степанова.

— Рассматривается ли возможность продления локдауна?

— Нет, мы не рассматриваем такой возможности. Не видим такой необходимости как минимум сегодня, исходя из наших прогнозов, ситуации, которую мы наблюдаем.

Мы хотим, чтобы локдаун продлился до 24 января. Желательно, чтобы максимально придерживались правил, которые, по сравнению с европейскими странами, являются сверхлояльными.

Логика нашего решения (о введении жесткого карантина, – Ред.) очень проста. С одной стороны, у нас произошло снижение количества случаев заболевания Covid-19, что является результатом противоэпидемических мер, введенных в стране в свое время.

Как бы нас ни критиковали, в результате мы увидели правильность своих действий. В то же время мы позволили нормально отметить новогодние праздники. Хотя мне лично советовали ввести локдаун на Новый год.

Основной аргумент был: Посмотрите, что творится в Европе. Мы, наоборот, дали возможность отпраздновать, понимая, что после этого у нас будет рост числа больных, который произойдет где-то после 15-16 января.

Нам очень важно на этом росте сбить “волну”, чтобы она не превратилась в геометрическую прогрессию по количеству больных. Также нам важно сбить уже начавшийся рост заболеваемости гриппом.

После окончания карантина наша стратегия предусматривает переход на определенные общие ограничения, а затем возврат к адаптивному карантину в зависимости от эпидемической ситуации конкретной территории.

— Локдаун до 24 января, а затем адаптивный карантин?

— У нас будет переходный период. Как мы видим – это период, во время которого будут действовать общие правила на территории всей страны. Например, как у нас было до локдауна с 8 января.

Только после этого мы вернемся к адаптивному карантину. Продлится переходный период приблизительно 7-10 дней.

Во время адаптивного карантина мы будем ориентироваться на цифры. Я надеюсь, что в апреле-мае сможем завершить карантин. К тому же должна начаться вакцинация.

— Когда именно начнется вакцинация?

— Мы планируем начать вакцинацию в феврале. Речь идет об инъекциях, за которые отвечает государство, а именно – бесплатных. Всего предусмотрено пять этапов, на каждом из которых будут вакцинировать разные категории граждан.

Весь процесс мы планируем завершить до первого квартала 2022 года. Возможно, включая этот период.

Если не возникнет никаких проблем, то все этапы вакцинации мы планируем завершить до конца 2021 года. На последнем будут вакцинировать людей от 18 до 59 лет, не имеющих никаких сопутствующих заболеваний.

— Речь идет лишь об инициативе Covax?

— Нет, это не только Covax. Мы будем начинать каждый этап независимо от того, какая вакцина пришла. Если, условно, получим первыми вакцины по инициативе Covax, будем их использовать.

Если от других производителей, с которыми мы уже заключили договор или заключаем, – будем делать инъекции ими.

Вакцины от Covax мы ожидаем в конце первого – начале второго квартала. По предварительным договоренностям, речь идет о 8 млн доз.

В феврале мы ожидаем получить вакцину от китайской компании Sinovac.

6 января мы получили от Covax документы по запросу на раннее получение вакцины. Там говорится о том, что нас могут обеспечить раньше небольшим количеством вакцин, и мы также рассчитываем на февраль. Но речь идет о примерно 100-200 тыс. доз препарата.

— Кто выступает производителем этой вакцины?

— Речь идет о вакцине Pfizer. 6 января мы получили документы, а 8 числа предоставили подтверждение своей готовности, в частности относительно соблюдения холодовой цепи.

Сейчас мы ждем ответа. В первую очередь эти вакцины получат медицинские работники, работающие с больными Covid-19 в больницах.

— Какую часть населения вакцинируют?

— Согласно плану вакцинации, возможность сделать инъекцию будет у всех граждан Украины. Просто на разных этапах.

Если вы попадаете на пятый этап вакцинации, который будет проводиться за счет государства (бесплатно), но не хотите ждать, например, до ноября 2021 года, а при этом будет возможность за свои деньги купить вакцину, – то вы можете пойти и приобрести ее.