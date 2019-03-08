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В Одессе произошла массовая драка с поножовщиной – шестеро пострадавших

В центре Одессы возле одного из клубов произошла массовая драка.

Ніж

В центре Одессы, недалеко от одного из клубов, произошла массовая драка с поножовщиной, в результате которой пострадали шесть человек.

Один из участников драки находится в тяжелом состоянии. Четырех пострадавших госпитализировали, а двое получили первую медицинскую помощь на месте происшествия.

По информации СМИ, участниками драки были представители различных этнических групп, которые посещали клуб.

По факту драки открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.15, ч.2 п.1 ст.115 УК Украины (покушение на умышленное убийство двух или более лиц).

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Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

К слову, в Киеве пьяный полицейский напал с ножом на патрульного.

Источник: Нацполиция

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