Кілька людей стали жертвами урагану в Україні. Крім того, сильний вітер став причиною падіння дерев, мобільної вишки, будівельного крана і зірваних дахів.

Через сильний вітер рятувальники оголосили другий рівень небезпеки (помаранчевий) у 16 областях України.

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У Львівській, Миколаївській, Волинській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській областях пориви вітру до 30 м/с.

Ураган у Вінницькій області

У Вінниці внаслідок падіння дерева 12-річна дівчинка отримала травми, від яких померла в кареті швидкої допомоги.

У Хмільнику Вінницької області через падіння дерева загинула 29-річна жінка.

Ураган у Житомирській області

У місті Коростишів Житомирської області сильний вітер зірвав дах з супермаркету – металевий лист розміром 11х14 метрів, який впав на двох жінок.

Внаслідок чого загинула жінка, її дочка знаходиться в реанімації у важкому стані.

Ураган в Одеській області

В Одесі чоловік гуляв з двома дітьми, коли на нього звалилося дерево. Постраждалого госпіталізували з відкритим переломом ноги і закритим переломом плеча.

У прес-службі мерії міста заявили, що діти не постраждали.

Ураган у Миколаївській області

У Миколаєві сильний вітер вирвав з коренем дерево, яке впало на переповнену людьми маршрутку.

Постраждали двоє неповнолітніх дітей і дорослий чоловік.

В Южноукраїнську звалилася вишка мобільного зв’язку оператора Vodafone.

Про руйнування і постраждалих не повідомляється.

Ураган у Волинській області

У Луцьку через сильний вітер впав будівельний кран, ведуться роботи з його демонтажу.

Внаслідок падіння крана ніхто не постраждав, тому що дотримувалися всіх правил техніки безпеки.

До слова, Факти ICTV писали, що ж робити водієві, якщо на авто впало дерево.

Фото: ДСНС, Інформатор, Max Penko, Перший.com.ua