Кілька людей стали жертвами урагану в Україні. Крім того, сильний вітер став причиною падіння дерев, мобільної вишки, будівельного крана і зірваних дахів.
Через сильний вітер рятувальники оголосили другий рівень небезпеки (помаранчевий) у 16 областях України.
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У Львівській, Миколаївській, Волинській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській областях пориви вітру до 30 м/с.
Ураган у Вінницькій області
У Вінниці внаслідок падіння дерева 12-річна дівчинка отримала травми, від яких померла в кареті швидкої допомоги.
У Хмільнику Вінницької області через падіння дерева загинула 29-річна жінка.
Ураган у Житомирській області
У місті Коростишів Житомирської області сильний вітер зірвав дах з супермаркету – металевий лист розміром 11х14 метрів, який впав на двох жінок.
Внаслідок чого загинула жінка, її дочка знаходиться в реанімації у важкому стані.
Ураган в Одеській області
В Одесі чоловік гуляв з двома дітьми, коли на нього звалилося дерево. Постраждалого госпіталізували з відкритим переломом ноги і закритим переломом плеча.
У прес-службі мерії міста заявили, що діти не постраждали.
Ураган у Миколаївській області
У Миколаєві сильний вітер вирвав з коренем дерево, яке впало на переповнену людьми маршрутку.
Постраждали двоє неповнолітніх дітей і дорослий чоловік.
В Южноукраїнську звалилася вишка мобільного зв’язку оператора Vodafone.
Про руйнування і постраждалих не повідомляється.
Ураган у Волинській області
У Луцьку через сильний вітер впав будівельний кран, ведуться роботи з його демонтажу.
Внаслідок падіння крана ніхто не постраждав, тому що дотримувалися всіх правил техніки безпеки.
До слова, Факти ICTV писали, що ж робити водієві, якщо на авто впало дерево.
Фото: ДСНС, Інформатор, Max Penko, Перший.com.ua