В Одесі правоохоронці отримали виклик про розбещення неповнолітньої в Малиновському районі міста.

– Екіпаж зустріла схвильована жінка та пояснила, що до її 14-річної доньки чіплявся чоловік та пропонував інтим. Також жінка повідомила, що то їх сусід, – розповіли у патрульній поліції.

Зловмисника затримали біля його будинку.

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– Для надання документів чоловік запросив патрульних до помешкання і саме там, в одній з кімнат, інспектори помітили в пакеті рослини наркотичного походження. Чоловік повідомив, що то канабіс, – додали у поліції.











В Одесі чоловік намагався розбестити 14-літню сусідку / 3 фотографии

Зґвалтуванні школярок під Києвом

28 листопада у Вишневому під Києвом суд обрав запобіжний захід 56-річному ґвалтівнику двох неповнолітніх дівчат.

Ним виявився одіозний фотограф Олександр Ктиторчук.

Згідно з матеріалами слідства, які висвітлено в сюжеті Надзвичайних новин, чоловік розбещував та ґвалтував неповнолітніх дівчат в автомобілі.

До вироку суду чоловік перебуватиме в слідчому ізоляторі: засідання у справі фотографа проходило у закритому режимі.