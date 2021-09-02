У Черкасах жителі приватного сектору поряд із дитячим парком навіть не знали, що в них по сусідству в комі лежить семирічний хлопчик.

Люди кажуть: сусіди жили самі, а діти з’явилися близько півтора місяця тому. До того ж, уточнюють, що бачили лише дівчинку, хлопчик у поле їхнього зору не потрапляв.

Про те, що семирічну дитину госпіталізували в стані коми з великими гематоми на голові та обличчі, надірваним вухом, губою та пролежнями, місцеві довідалися лише від правоохоронців.

– Тут гамір постійно – у них гавкають собаки. Ми щільно зачиняємо вікна, бо спати просто неможливо. А потім до нас прийшли поліцейські. Розповіли, що сталось, показали фотографії. У мене сльози на очах, уже скільки днів не спимо, – розповідає сусідка Ірина Маркіанова.

Спершу місцеві припускали, що хлопчика покусали пси, тому що родина розводила їх упродовж багатьох років.

– 30 років ми тут живемо, як у пеклі. Люди конфліктні, кидаються. Відкрито безліч кримінальних справ, які не доводять до кінця, – говорить далі жінка.

У службі у справах дітей запевняють: родина на обліку не перебувала. Нічого підозрілого не помічали й у навчальному закладі.

– У школі сім’ю характеризують позитивно. Хлопчик – світла дитина, мама дуже турботлива. Що сталось, говорити не можемо, бо працює слідча група, – зазначає керівник служби у справах дітей Черкаської міськради Світлана Шишлюк.

Бабуся семирічної дитини у лікарні уникала спілкування із журналістами.

31 серпня її взяли під варту на 60 діб, до 29 жовтня. Запобіжний захід жительці Черкас обрали за фактом залишення малолітньої дитини в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки.

Те, що дитина кілька днів пролежала непритомна із гематомою головного мозку, відірваними губами, вухами, частиною статевого органу, пролежнями та слідами від затушених цигарок, повідомив 27 серпня депутат Верховної Ради VIII скликання Олег Петренко.

Бабуся хлопчика, яка тимчасово опікувалася неповнолітнім, доки його матір оперували у Києві, повідомила поліції, що хлопчик упав із купи цегли в дворі.

Він нині перебуває в термінальній комі, 30 серпня в нього погіршилися всі показники. Лікарі фіксують негативну динаміку.

За словами директора Черкаської дитячої обласної лікарні Миколи Кондрацького, у дитини – поліорганна недостатність, зокрема нирок та печінки.

Дитина підключена до апарату ШВЛ, кровообіг підтримують медикаментами.