В селе Дубовец Винницкой области 25-летний гражданин живьем поджег 56-летнего родственника. Накануне между мужчинами произошел конфликт во время распития алкогольных напитков.

25-летний мужчина решил отомстить родственнику, который имел инвалидность и передвигался с помощью костылей. Злоумышленник облил его бензином, пока тот спал, и поджег. Хозяин дома сгорел заживо.

Тело мужчины нашли спасатели, которые тушили пожар. Во время осмотра дома криминалисты нашли доказательства поджога дома, в частности канистру из-под топлива у кровати погибшего.

Подозреваемого в убийстве 56-летнего жителя Дубовца нашли неподалеку от места преступления. Месяц назад он вернулся из тюрьмы, где отбывал наказание за имущественные преступления.

Против 25-летнего мужчины открыли уголовное производство ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство). Ему грозит заключение от семи до 15 лет.

Злоумышленнику уже избрана мера пресечения — содержание под стражей.

На Виннитчине рецидивист живьем сжег в доме родственника / 3 фотографии

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