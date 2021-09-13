У селі Дубовець Вінницької області 25-річний громадянин живцем підпалив 56-річного родича. Напередодні між чоловіками стався конфлікт під час розпиття алкогольних напоїв.

25-річний чоловік вирішив помститися родичу, який мав інвалідність та пересувався за допомогою милиць. Зловмисник облив його бензином, поки той спав, і підпалив. Господар будинку згорів живцем.

Тіло чоловіка знайшли рятувальники, які гасили пожежу. Під час огляду будинку криміналісти знайшли докази підпалу будинку, зокрема каністру з-під палива біля ліжка загиблого.

Підозрюваного у вбивстві 56-річного жителя Дубовця знайшли неподалік від місця злочину. Місяць тому він повернувся з в’язниці, де відбував покарання за майнові злочини.

Проти 25-річного чоловіка відкрили кримінальне провадження ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Йому загрожує ув’язнення від семи до 15 років.

Зловмиснику уже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

На Вінниччині рецидивіст живцем спалив у будинку родича / 3 фотографии

Читайте: