В Одесі 29-річний чоловік зґвалтував на вісім років молодшу дівчину, після чого пограбував її. Інцидент стався увечері 24 вересня у Малиновському районі міста.

За даними правоохоронців, нападник побачив на вулиці 21-річну дівчину, яка поверталася після роботи додому. Тоді він затягнув її у парк, де і зґвалтував.

Також зловмисник відібрав у дівчини мобільний телефон та понад 3 тис. грн.

Наразі нападника затримали та вилучили у нього майно потерпілої. Слідство триває. За скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі.

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