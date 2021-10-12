Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Юноша умер на месте: на Житомирщине пьяный водитель насмерть сбил ребенка и сбежал

Юноша умер на месте: на Житомирщине пьяный водитель насмерть сбил ребенка и сбежал

В Житомирской области 41-летний водитель легкового автомобиля сбил насмерть подростка и сразу сбежал с места ДТП. Виновник был на момент аварии пьян.

ДТП на Житомирщине произошло в понедельник, 11 октября, вблизи села Веприн Вишевицькой общины.

Мужчина, который работает в лесном хозяйстве, сбил 14-летнего парня и даже не пытался ему помочь.

Приехав на место ДТП около 20.10 правоохранители увидели другого 14-летнего парня.

Подросток рассказал, что вместе с другом-одноклассником шли в соседнее село, когда на товарища внезапно наехал автомобиль. Водитель, не останавливаясь, уехал.

Известно, что погибший был жителем Вишевицькой сельской территориальной общины. Он умер сразу на месте.

Новости Житомирской области: водитель насмерть сбил подростка вечером и сбежал(ФОТО)

Правоохранители уже через час после аварии нашли виновника и задержали его.

Как выяснили полицейские, он был в состоянии алкогольного опьянения, у него обнаружили 2,5 промилле.

Полицейские внесли собранные сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Все материалы направленные в территориальное управление Государственного бюро расследований в Хмельницкой области, поскольку водитель является сотрудником местного лесного хозяйства.

Водителю за содеянное грозит от пяти до 10 лет заключения.

Читайте:

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка