Новости Житомирской области: водитель насмерть сбил подростка вечером и сбежал(ФОТО)

В Житомирской области 41-летний водитель легкового автомобиля сбил насмерть подростка и сразу сбежал с места ДТП. Виновник был на момент аварии пьян.

ДТП на Житомирщине произошло в понедельник, 11 октября, вблизи села Веприн Вишевицькой общины.

Мужчина, который работает в лесном хозяйстве, сбил 14-летнего парня и даже не пытался ему помочь.

Приехав на место ДТП около 20.10 правоохранители увидели другого 14-летнего парня.

Подросток рассказал, что вместе с другом-одноклассником шли в соседнее село, когда на товарища внезапно наехал автомобиль. Водитель, не останавливаясь, уехал.

Известно, что погибший был жителем Вишевицькой сельской территориальной общины. Он умер сразу на месте.

Правоохранители уже через час после аварии нашли виновника и задержали его.

Как выяснили полицейские, он был в состоянии алкогольного опьянения, у него обнаружили 2,5 промилле.

Полицейские внесли собранные сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Все материалы направленные в территориальное управление Государственного бюро расследований в Хмельницкой области, поскольку водитель является сотрудником местного лесного хозяйства.

Водителю за содеянное грозит от пяти до 10 лет заключения.

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