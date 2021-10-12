Новини Житомирщини: водій на смерть збив підлітка ввечері та втік (ФОТО)

У Житомирській області 41-річний водій легкового автомобіля збив на смерть підлітка та одразу подався геть з місця ДТП. Винуватець був на момент аварії п’яним.

ДТП на Житомирщині сталася у понеділок, 11 жовтня, поблизу села Веприна Вишевицької громади.

Чоловік, який працює у лісовому господарстві, збив 14-річного хлопця і навіть не намагався йому допомогти.

Приїхавши на місце ДТП близько 20.10 правоохоронці побачили іншого 14-річного хлопця.

Підліток розповів, що разом з другом-однокласником йшли до сусіднього села, коли на товариша раптово наїхав автомобіль. Водій, не зупиняючись, поїхав геть.

Відомо, що загиблий був жителем Вишевицької сільської територіальної громади. Він помер одразу на місці.

Правоохоронці уже через годину після аварії знайшли винуватця та затримали його.

Як з’ясували поліцейські, він був у стані алкогольного сп’яніння, у нього виявили 2,5 проміле.

Поліцейські внесли зібрані відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Усі матеріали направлені до Територіального управління Державного бюро розслідувань у Хмельницькій області, оскільки водій є працівником місцевого лісового господарства.

Водію за скоєне загрожує від п’яти до 10 років ув’язнення.

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