Зґвалтував 13-річну падчерку: на Рівненщині судитимуть чоловіка

У Сарненському районі Рівненської області 28-річний чоловік зґвалтував неповнолітню доньку своєї співмешканки.

Інцидент стався влітку 2021 року – чоловік вступив у статевий акт з 13-річною падчеркою. Про це поліції повідомила мати дівчинки.

12 жовтня фігуранту справи повідомили про підозру за ч. 4 ст. 152 ККУ (зґвалтування). Йому уже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на термін 60 днів без внесення застави.

За зґвалтування 13-річної падчерки 28-річному чоловіку загрожує ув’язнення на термін від 10 до 15 років.

Нещодавно у Києві взяли під варту чоловіка, який систематично ґвалтував падчерку. Зловмисник вступав у статевий акт з дитиною протягом п’яти років – з 2016 до 2021 року. Йому загрожує позбавлення волі на термін до 15 років.

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Джерело: Рівненська обласна прокуратура