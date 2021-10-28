28 октября на Донбассе боевики ранили двух украинских военнослужащих. Бойцам оказали медицинскую помощь, а затем доставили в больницу.

Сейчас состояние здоровья обоих раненых – средней тяжести. По состоянию на 17.00 российские наемники семь раз нарушали мирные договоренности, в частности, четыре раза применяли оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

У поселка Троицкое Луганской области оккупанты использовали стрелковое оружие. Вблизи населенного пункта Новозвановка — из миномета калибра 120 мм, а у Красногоровки и Крымского — из этого же оружия калибра 82 мм.

Недалеко от Луганского Донецкой области позиции украинских защитников атаковали с крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Украинские защитники открывали ответный огонь на провокации без использования запрещенного оружия.

В течение предыдущих суток, 27 октября, оккупанты нарушили режим тишины 15 раз. Во время обстрела получил ранение украинский защитник. К сожалению, от полученной травмы он скончался.

В течение дня российские наемники трижды стреляли из оружия, которое запрещают Минские договоренности.

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