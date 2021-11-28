У Черкаській області сталося зіткнення легкового автомобіля та вантажівки, під час якого постраждала 20-річна дівчина: їй відірвало руку.

Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) сталася в суботу, 27 листопада, на автодорозі Драбів-Золотоноша-Кононівка.

Близько 12:30 біля села Шрамківка (Драбівський район) зіткнулися легковик ЗАЗ-1102 та вантажний автомобіль MAN.

За даними Національної поліції, 43-річний водій ЗАЗ не впорався з керуванням та не дотримувався безпечної швидкості руху, унаслідок чого виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою MAN.

Під час аварії серйозну травму отримала 20-річна пасажирка автомобіля ЗАЗ: їй відірвало руку. Водії ж обох транспортних засобів не постраждали.

– Унаслідок аварії 20-річна пасажирка ЗАЗ отримала тілесні ушкодження у вигляді травматичної ампутації руки та була госпіталізована до реанімаційного відділення Драбівської центральної районної лікарні. Водії обох автомобілів не постраждали, – розповіли в прес-службі поліції.

20-річній дівчині відірвало руку: в ДТП на Черкащині зіткнулися легковик та вантажівка / 3 фотографии

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом аварії. Розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту) Кримінального кодексу України.

За цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк 3 – 8 років з позбавленням права керувати автомобілем до трьох років.

Нещодавно в місті Кам’янське Дніпропетровської області автомобіль наїхав на чотирьох пішоходів: двох жінок та двох дітей. На місці аварії загинула матір, а згодом у лікарні помер її трирічний син. До медичного закладу доставили 9-річну дівчинку та 65-річну жінку.

А у Вінницькій області сталася ДТП, внаслідок якої загинула подружня пара. Тоді вантажівка Iveko Stralis із причепом виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з двома легковими автомобілями.