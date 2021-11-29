В селе Проход Ратневского района Волынской области раздался взрыв в котельной на территории школы.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. На место прибыли правоохранители и спасатели. Учителя, персонал и дети были эвакуированы.

Причины взрыва в школьной котельной в селе Проход выясняются.

На днях в Николаевской области произошел взрыв жилого дома. По предварительной информации, в одной из квартир многоэтажки Новая Одесса взорвался бытовой газ.

В результате взрыва были разрушены четыре квартиры. 54 человека эвакуировали из дома, три человека погибли.

Подробности взрыва в Новой Одессе – в материале.

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