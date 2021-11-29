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На Волині у школі стався вибух у котельні

Людмила Богданова редакторка стрічки
вибух у Котельні Волинська область

У селі Прохід Ратнівського району Волинської області пролунав вибух у котельні на території школи.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місце прибули правоохоронці та рятувальники. Вчителів, персонал і дітей було евакуйовано.

Наразі причини вибуху в шкільній котельні у селі Прохід з’ясовуються.

вибух у Котельні Волинська область

Днями у Миколаївській області стався вибух у житловому будинку. За попередньою інформацією, в одній з квартир багатоповерхівки міста Нова Одеса вибухнув побутовий газ.

Внаслідок вибуху було зруйновано чотири квартири. 54 особи евакуювали з будинку, троє людей загинули.

Подробиці вибуху в Новій Одесі – у матеріалі.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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