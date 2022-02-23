Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події

У Попасній понад три тисячі домогосподарств залишаються без води

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Вода кран

У Попасній Луганської області тимчасово не здійснюватиметься водопостачання до центральної частини міста.

3 312 домогосподарств залишились без води через пошкодження під час обстрілів електропостачання водонапірної станції в місті Золоте-3.

Місцеве енергозабезпечувальне підприємство не має змоги оперативно розпочати ремонтні роботи через напруженість ситуації.

– Без водопостачання залишились місцева школа-гімназія, дитячий садок, поліклініка та інші об’єкти важливої соціальної інфраструктури. Усі вони оснащені місткостями для води на дві-чотири тонни.

На території деяких із них є свердловини, – повідомив під час брифінгу начальник групи Об’єднаного центру цивільно-військового співробітництва штабу Об’єднаних сил Віктор Лисюк.

Через безперервні бойові дії не можуть почати гасіння трансформаторів на Луганській ТЕС, які загорілись 22 лютого під час обстрілу.

Жителі Щастя залишаються без опалення та світла після інтенсивного обстрілу напередодні. Нагадаємо, що там снаряд окупантів влучив у житловий будинок. Постраждалих немає.

Лише за чотири години – із 20.00 22 лютого до 00.00 23 лютого – на Сході обстріляли 39 цивільних об’єктів.

Загалом за минулу ніч пошкоджено 13 житлових будинків у Бердянському, Трьохізбенці та Мар’їнці.

Поранено 50-річного місцевого жителя Мар’їнки. Загиблих серед цивільного населення не зафіксовано. Інформація постійно уточнюється.

Фото: Pixabay

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка