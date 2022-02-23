У Попасній понад три тисячі домогосподарств залишаються без води

У Попасній Луганської області тимчасово не здійснюватиметься водопостачання до центральної частини міста.

3 312 домогосподарств залишились без води через пошкодження під час обстрілів електропостачання водонапірної станції в місті Золоте-3.

Місцеве енергозабезпечувальне підприємство не має змоги оперативно розпочати ремонтні роботи через напруженість ситуації.

– Без водопостачання залишились місцева школа-гімназія, дитячий садок, поліклініка та інші об’єкти важливої соціальної інфраструктури. Усі вони оснащені місткостями для води на дві-чотири тонни. На території деяких із них є свердловини, – повідомив під час брифінгу начальник групи Об’єднаного центру цивільно-військового співробітництва штабу Об’єднаних сил Віктор Лисюк.

Через безперервні бойові дії не можуть почати гасіння трансформаторів на Луганській ТЕС, які загорілись 22 лютого під час обстрілу.

Жителі Щастя залишаються без опалення та світла після інтенсивного обстрілу напередодні. Нагадаємо, що там снаряд окупантів влучив у житловий будинок. Постраждалих немає.

Лише за чотири години – із 20.00 22 лютого до 00.00 23 лютого – на Сході обстріляли 39 цивільних об’єктів.

Загалом за минулу ніч пошкоджено 13 житлових будинків у Бердянському, Трьохізбенці та Мар’їнці.

Поранено 50-річного місцевого жителя Мар’їнки. Загиблих серед цивільного населення не зафіксовано. Інформація постійно уточнюється.