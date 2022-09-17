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Появились спутниковые снимки массового захоронения вблизи Изюма в Харьковской области

Юля Захарченко, редактор ленты
Появились спутниковые снимки массового захоронения вблизи Изюма в Харьковской области
Фото: Офис президента

В сети появились спутниковые снимки массового захоронения вблизи освобожденного Изюма в Харьковской области, на которых можно заметить появление кладбища. Соответствующие фото опубликовала компания Maxar Technologies.

Для сравнения компания показала две фотографии: первая была сделана в марте 2022 года, а вторая – уже в августе. На втором изображении видно, что в зеленой зоне появились захоронения.

Фото: Maxar Technologies

Фото: Maxar Technologies

Согласно спутниковому снимку, могилы расположены подальше от дороги. После деоккупации Изюма в Харьковской области в лесу обнаружили более 400 могил.

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Также российские захватчики обустроили пыточную в Изюме, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. По его словам, это небольшое помещение. оккупанты обложили его линолеумом, чтобы было легко смывать следы крови после допросов и пыток.

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