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З’явилися супутникові знімки масового поховання поблизу Ізюму на Харківщині

Юля Захарченко, редакторка стрічки
З’явилися супутникові знімки масового поховання поблизу Ізюму на Харківщині
Фото: Офіс президента

У мережі з’явилися супутникові знімки масового поховання поблизу звільненого Ізюму на Харківщині, на яких можна помітити появу кладовище. Відповідні фото опублікувала компанія Maxar Technologies.

Для порівняння компанія показала дві фотографії: перша була зроблена у березні 2022 року, а друга – вже у серпні. На другому зображенні помітно, що у зеленій зоні з’явилися поховання.

Фото: Maxar Technologies

Фото: Maxar Technologies

Згідно з супутниковим знімком, могили розташовані подалі від дороги. Після деокупації Ізюму на Харківщині у лісі виявили понад 400 могил.

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Також російські загарбники облаштували катівню в Ізюмі, повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, це невеличке приміщення. Окупанти обклали його лінолеумом, щоб було легко змивати сліди крові після допитів і катувань.

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