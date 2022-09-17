З’явилися супутникові знімки масового поховання поблизу Ізюму на Харківщині

Вересень, 17 в 17:41

У мережі з’явилися супутникові знімки масового поховання поблизу звільненого Ізюму на Харківщині, на яких можна помітити появу кладовище. Відповідні фото опублікувала компанія Maxar Technologies.

Для порівняння компанія показала дві фотографії: перша була зроблена у березні 2022 року, а друга – вже у серпні. На другому зображенні помітно, що у зеленій зоні з’явилися поховання.

Згідно з супутниковим знімком, могили розташовані подалі від дороги. Після деокупації Ізюму на Харківщині у лісі виявили понад 400 могил.

Зараз дивляться

Також російські загарбники облаштували катівню в Ізюмі, повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, це невеличке приміщення. Окупанти обклали його лінолеумом, щоб було легко змивати сліди крові після допитів і катувань.