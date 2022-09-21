В море в акватории Севастополя прогремел мощный взрыв
В море в акватории временно оккупированного Севастополя прогремели мощные взрывы, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Он предположил, что это могли быть “хлопок” или салют в честь празднования начала частичной мобилизации на территории России.
– Сообщают, что в море в акватории временно оккупированного Севастополя произошел взрыв. Хлопки или салют на празднование дня мобилизации? – отметил Андрющенко.
Утром 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ и сказал, что поддерживает пседореферендумы на временно оккупированных территориях Украины.
Министерство обороны Литвы привело свои войска в повышенную боевую готовность из-за объявления частичной мобилизации в России, поскольку страна граничит с Калининградской областью.