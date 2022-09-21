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Факты / Происшествия

В море в акватории Севастополя прогремел мощный взрыв

Юля Захарченко, редактор ленты
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В море в акватории Севастополя прогремел мощный взрыв
Фото: Факты ICTV

В море в акватории временно оккупированного Севастополя прогремели мощные взрывы, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он предположил, что это могли быть “хлопок” или салют в честь празднования начала частичной мобилизации на территории России.

– Сообщают, что в море в акватории временно оккупированного Севастополя произошел взрыв. Хлопки или салют на празднование дня мобилизации? – отметил Андрющенко.

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Утром 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ и сказал, что поддерживает пседореферендумы на временно оккупированных территориях Украины.

Министерство обороны Литвы привело свои войска в повышенную боевую готовность из-за объявления частичной мобилизации в России, поскольку страна граничит с Калининградской областью.

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