Вересень, 21 в 16:47

У морі в акваторії тимчасово окупованого Севастополя прогриміли потужні вибухи, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він припустив, що це могли бути “бавовна” або салют на честь святкування початку часткової мобілізації на території Росії.

– Повідомляють, що в морі в акваторії тимчасово окупованого Севастополя стався вибух. Бавовна чи салют на святкування дня мобілізації? – зазначив Андрющенко.

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Вранці 21 вересня Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в РФ та сказав, що підтримує пседореферендуми на тимчасово окупованих територіях України.

Міністерство оборони Литви привело свої війська у підвищену бойову готовність через оголошення часткової мобілізації в Росії, оскільки країна межує з Калінінградською областю.